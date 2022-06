Dramatyczna prognoza. Tundra syberyjska zginie i zostanie z niej tylko skrawek dawnej przyrodniczej potęgi

Model wskazuje na to, że nawet jeżeli w pewnym okresie temperatury zaczną spadać, to tam, gdzie krzewy zostaną wyparte przez drzewa, tam krzewy już nie wrócą i ostaną się drzewa. Co więcej, jeżeli uda nam się osiągnąć zeroemisyjność do końca wieku, a wzrost temperatur zahamować na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza, do 2500 roku pozostanie jedynie 32,7 proc. obecnej tundry, z czego część zostanie na Czukotce, a część na Półwyspie Tajmyr.