Eksperci jednak zauważają, że jednorazowe przekroczenie progu 1,5 stopnia ponad poziom z ery przedindustrialnej nie stanowi przegranej. Porozumienie klimatyczne z Paryża mówi wyraźnie, że taki poziom temperatur musiałby być odnotowany na przestrzeni kilku kolejnych lat. Jednocześnie nawet pojedyncze dobicie do tego poziomu przez jeden konkretny rok pokazuje, że wciąż zmierzamy w niewłaściwym kierunku. Jeżeli w ciągu najbliższych pięciu lat przekroczymy próg 1,5 stopnia w jednym roku, to w następnym pięcioleciu może to być już 2-3 lata. W ten sposób prędzej czy później i tak takie temperatury staną się normą.