W ciągu najbliższych kilku dni także i Polacy odczują na własnej skórze co znaczą upały. Prognozy pogody na najbliższe dni w niektórych miejscach wskazują na temperatury rzędu 37 stopni Celsjusza. Co więcej, nie tylko upały dadzą się nam we znaki. Wszak wysokie temperatury w połączeniu z długotrwałą suszą i niskim poziomem opadów skutecznie niszczą wszystkie uprawy, co z kolei oznacza, że zbiory będą niskie, a więc także klimat dołoży w tym roku swoją cegiełkę do i tak już galopujących przez inflację czy ceny paliw wzrostów cen żywności jesienią.