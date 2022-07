Netflix odniósł się też do domniemanego masowego odpływu użytkowników od usługi. Firma twierdzi, że to tylko część danych. W istocie, w okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. ponad 970 tys. dotychczasowych klientów zrezygnowało z płacenia za Netflixa. Firma jednak dodała, że w tym samym czasie zyskała milion nowych abonentów. To nadal nie są dobre wieści: inwestorzy oczekują wzrostów, a nie stagnacji. Netflix dementuje jednak sugestie, że ma coraz mniej klientów.