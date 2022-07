Okazuje się, że nie potrzeba było niesławnego Lex TVN, aby ograniczyć Polakom dostęp do informacji. Wystarczy potraktować Telewizję Publiczną, która w ostatnich latach stała się tubą propagandową rządu, preferencyjnie. W obecnej sytuacji wiele gospodarstw domowych nadal ma dostęp do TVP, a straciły dostęp do TVN i Polsatu, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach oglądalności.