Jeżeli jednak zmiana jest potrzebna, rząd oferuje dopłatę nie tylko na zakup dekoderów, ale też nowych telewizorów. Wprawdzie nie jest to duża kwota (100 zł do dekodera lub 250 zł do telewizora), ale zawsze co nieco się zaoszczędzi. Dekoder gotowy na nowy standard można już było kupić np. w Biedronce.