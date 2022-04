Kiedy DVB-T2 wejdzie do Polski? Jak przygotować się na zmianę standardu?

Jeśli posiadacie telewizor wyposażony we wbudowany tuner przystosowany do odbierania telewizji w standardzie DVB T2, sprawa jest oczywista. Jeżeli jednak do tej pory wykorzystywaliście zewnętrzny tuner, czeka was wydatek rzędu co najmniej kilkudziesięciu złotych - tyle kosztują najprostsze urządzenia tego typu. Zmiana standardu może jednak stać się również pretekstem do zakupu nowego telewizora - zwłaszcza, gdy używane przez nas urządzenie jest już stare i nie działa tak, jak powinno. Kupując nowy odbiornik, inwestujemy w wysoką jakość obrazu i dźwięku, a także dostęp do aplikacji takich jak Netflix czy YT.