Dla użytkowników iPhone'ów nie jest to co prawda żadna nowość, bo Apple od lat bardzo rygorystycznie podchodzi do kwestii prowizji, ale na smartfonach z Androidem e-booki z Kindle Store'u można było do tej pory kupować bez problemu za pomocą aplikacji. To się jednak już niedługo zmieni, gdyż Google zdecydował się pójść tropem Apple'a (który za podobne praktyki znalazł się na świeczniku urzędników).