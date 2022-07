Przytrzymanie spacji działa nieco inaczej i robi z klawiatury ekranowej quasi-płytkę dotykową, z której znikają wszystkie litery i inne symbole. Poruszanie po tej pustej przestrzeni palcem bez odrywania go do ekranu pozwala przesuwać w wybrane miejsce... kursor. Wystarczy go potem upuścić, by zacząć wprowadzać tekst w innym miejscu dokumentu, notatki lub dowolnego pola tekstowego.