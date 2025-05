Skandynawia szykuje się na płatniczy blackout. Płaczą, bo porzucili gotówkę

Eksperci podkreślają, że płatności offline to nie nowość, lecz raczej rzadko stosowany tryb awaryjny. Niektóre terminale płatnicze, np. te zlokalizowane w komunikacji miejskiej czy w samolotach, zapisują transakcje lokalnie, a dopiero później przesyłają je do rozliczenia z operatorem. Ten model – znany jako „store and forward” – wiąże się jednak z ryzykiem: jeśli klient nie ma środków lub karta jest zablokowana, to sprzedawca może nie otrzymać zapłaty.