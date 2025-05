Zmieni się sposób pomiaru wysokości na Ziemi. Pomoże zegar w kosmosie

ACES to nie tylko zegar do mierzenia czasu, lecz przede wszystkim narzędzie badawcze dla geofizyki i fizyki. Dzięki relatywistycznemu zjawisku dylatacji czasu, w którym ten płynie wolniej tam, gdzie grawitacja jest silniejsza, możliwe staje się użycie różnic w tempie tykania zegarów do odwzorowania pola grawitacyjnego Ziemi. Na tej podstawie można zbudować bardziej precyzyjną wersję tzw. geoidy – czyli matematycznego modelu Ziemi, który wyznacza zerowy poziom wysokości. W praktyce to właśnie odległość od tej powierzchni pozwala precyzyjnie określać wysokość dowolnego punktu na świecie. ACES stanie się więc ważnym elementem testowym nowej, orbitalnej sieci pomiarowej, która w przyszłości może zastąpić kosztowne i ograniczone pomiary naziemne.