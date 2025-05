Twórcy iPhone'a i ChataGPT chcą zalać świat swoim urządzeniem. Wyciekły szczegóły

Krótki, pozbawiony większych szczegółów komunikat sugeruje, że przynajmniej na początku twórcy nie będą chcieli zastąpić smartfonów i klasycznych laptopów nowym urządzeniem. Może być to swojego rodzaju dopełnienie technologicznego arsenału. Sprzęt jednocześnie nie będzie chciał zastępować laptopa - twórcy określają go jako coś, co schowamy do kieszeni - nie może być zatem przesadnie duży.