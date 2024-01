Ten gadżet ma sprawić, że zapomniesz o telefonie. Już nie będzie potrzebny

Jak to działa? Rabbit Hole to scentralizowany portal nadzorujący interakcje z systemem Rabbit OS i towarzyszącym mu urządzeniem. Według firmy, umożliwia on bezpieczny dostęp do aplikacji obsługiwanych przez Rabbit OS za pośrednictwem chmury, co pozwala na zarządzanie nimi poprzez pojedyncze logowanie. Jednakże niektórych może zaniepokoić, że wiąże się to z kwestiami prywatności i bezpieczeństwa.