Idziesz do optyka, a tam okulary Apple'a. Konkurencja już takie ma

Obecne Meta Ray-Ban są zdecydowanie najpopularniejszymi inteligentnymi okularami na rynku. Czyli tuż po premierze Apple będzie mieć konkurenta, który może pochwalić się większym doświadczeniem na rynku. Meta Ray-Bany właściwie już teraz potrafią to, co mają oferować okulary Apple’a. Największym wyróżnikiem propozycji producenta z Cupertino ma być natomiast obsługa Siri. Do czasu premiery sprzętu w 2026 r. gigant technologiczny powinien wydać asystenta w ulepszonej wersji ze wsparciem sztucznej inteligencji.