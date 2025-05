Te słuchawki bezprzewodowe królują na rynku. Masz je?

Koreański producent wraz z marką Harman (obejmującą np. JBL) również zwiększył dostawy rok do roku, osiągając wynik 5,6 mln egzemplarzy i 7,1-procentowy udział, gdzie w 2024 r. było to 5,2 mln. Warto dodać, że w ostatnim czasie Samsung przejął kolejnego giganta muzycznego - Bower & Wilkins, co może jeszcze bardziej wzmocnić jego pozycję.