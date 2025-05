Samsung przejmuje giganta, żebyś miał lepszy dźwięk. Kupiona marka to legenda

To przez markę Masimo gigant technologiczny musiał oficjalnie wstrzymać sprzedaż Apple Watcha 9 i Watch Ultra 2 na rynku w Stanach Zjednoczonych. Finalnie urządzenia powróciły do sprzedaży, ale bez funkcji mierzenia natlenienia krwi. Transakcja kupna Masimo ma zostać sfinalizowana do końca 2025 roku. Aby to jednak było możliwe, organy regulacyjne i antymonopolowe muszą wydać zgodę na przejęcie. Jeśli taka zgoda zostanie uzyskana, Samsung będzie mógł korzystać w swoich produktach z marki Bowers & Wilkins, którą znamy nie tylko ze słuchawek i głośników, ale też samochodów.