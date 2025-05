One UI 8 jest już za rogiem. Wiemy, kiedy pobierzesz nową wersję na swojego Samsunga 

Mimo wszystko w tym czasie otrzymamy jedynie testową wersję beta One UI 8, a nie finalne, gotowe wydanie nakładki systemowej dla smartfonów Samsunga. Oznacza to, że w tym czasie pierwsi chętni do testowania będą mogli pobrać oprogramowanie, ale korzystanie z wersji beta nie jest zalecane dla wszystkich użytkowników. Wynika to z faktu, że takie oprogramowanie nie jest pozbawione błędów.