One UI 8 przyniesie jednak więcej zmian. Kluczowa aplikacja z ogromnymi nowościami

Aplikacje pogodowe zdecydowanie należą do tych, do których zaglądamy dość często. Dziś mało kto wyobraża sobie życie bez możliwości podpatrzenia prognozy na dzień - tak, aby odpowiednio dobrać ubiór czy zaplanować aktywność w weekend. Co prawda na rynku znajdziemy wiele aplikacji tego typu, ale te domyślne wbudowane w system nierzadko są najlepsze i najprostsze.