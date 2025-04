Pokazał system One UI 8 na filmie. Tak będzie wyglądał twój smartfon Samsunga

I to właściwie tyle - reszta, czyli ikony, animacje i większość funkcji, pozostała bez zmian względem One UI 7. Przynajmniej na ten moment. Mówimy tu bowiem o wczesnej wersji One UI 8, więc istnieje spora szansa, że Samsung z czasem doda do oprogramowania więcej nowości. Nie należy się jednak spodziewać ogromnych zmian - aktualiacja ma wprowadzać raczej drobne udoskonalenia i skupić się głównie na optymalizacji.