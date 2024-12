Sześć krajów na świecie może testować przyszłość telefonów Samsunga. W tym Polska

Nowy system powiadomień w One UI 7 usprawnia komunikację, oferując łatwy dostęp z ekranu blokady urządzenia. Wprowadza funkcję Now Bar, która podkreśla istotne aktywności w różnych funkcjach, takich jak Tłumacz, Muzyka, Nagrywanie, Stoper i inne. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do ważnych powiadomień, Now Bar zmniejsza potrzebę ciągłego odblokowywania urządzenia i pozwala użytkownikom na łatwą interakcję z kluczowymi informacjami.