Oto dwa nowe i niezwykłe telefony Motoroli. Mają specjalne zastosowanie

Są to bowiem telefony od samego początku zaprojektowane z myślą o środowisku firmowym. Są wytrzymałe i oferują długi czas pracy na akumulatorze. Przede wszystkim już na poziomie ich oprogramowania układowego znajdują się ważne funkcje zarządzania i bezpieczeństwa. Telefony te są gotowe do współpracy z MDM-ami od Lenovo/Motoroli i reszty dostawców, oferują rozbudowane możliwości ochrony danych i zarządzania oprogramowaniem i aplikacjami. Są na dziś pierwsze i jedyne na rynku z gotową w oprogramowaniu integracją z Windows 365 - bo o takich oczywistościach jak obsługa Entra ID i innych pokrewnych rozwiązań nawet nie ma co wspominać. Wszystko out of the box.