LG wraca na rynek telefonów, czyli sprzedaje Galaxy od Samsunga. Czego nie rozumiesz?

Ów powrót jest tu bowiem bardziej symboliczny, a nad nowym telefonem LG pracować będzie orientacyjnie zero inżynierów z firmy LG Electronics. Należy bowiem pamiętać, że LG to duża grupa kapitałowa, do której należy wiele firm, w tym LG Display czy LG Uplus. Ta ostatnia nazwa polskim czytelnikom zapewne niewiele mówi i nic dziwnego. To nazwa należącego do LG operatora sieci komórkowej, który nie prowadzi działalności w Polsce. Ów operator bardzo chce pokazać swoje nowoczesne rozwiązania związane z SI. I w tym celu znalazł nietypowego partnera.