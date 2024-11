Są oficjalne ceny części zamiennych do iPhone'a 16. Lepiej nie tłucz wyświetlacza

W przypadku iPhone’a 16 i 16 Plus, nowy aparat to koszt 859 zł. W przypadku telefonów iPhone 16 Pro i Pro Max cena wzrasta do 1300 zł. Jeszcze droższe są wyświetlacze - ceny oscylują w granicach od 1480 zł (iPhone 16) do 2150 zł (iPhone 16 Pro Max). Z kolei wymiana akumulatora na nowy to wydatek 579 zł. Należy oczywiście przypomnieć, że ceny dotyczą komponentów do samodzielnej naprawy. Obowiązują rabaty i zniżki za odesłanie uszkodzonych komponentów.