Twój nowy MacBook będzie głośny jak gamingowy laptop. I właśnie tego chcesz

Kiedyś wydajne laptopy to były takie małe odrzutowce. Chciałeś odpalić jakąś grę albo obrobić filmik, to od razu odpalały się wiatraki i zaczynał się koncert. Aż strach było iść z takim sprzętem do biblioteki. Ale potem pojawił się Apple Silicon i wszystko się zmieniło: cisza jak makiem zasiał. Możesz renderować grafikę 3D, montować film w 4K, a laptop nawet nie mruknie.