AirTagi ze świetną nowością. Skorzystają przede wszystkim amatorzy podróży

Co prawda Apple już we wrześniu zeszłego roku dało możliwość udostępniania lokalizacji AirTagów, jednak opcja była ograniczona tylko do zaufanych kontaktów, które ponadto posiadały urządzenia Apple. W nowym Udostępnianiu lokalizacji AirTaga pozycję gadżetu - a więc i obiektu, do którego jest przywiązany - będzie mogła podejrzeć każda osoba mająca link wygenerowany przez właściciela AirTaga w aplikacji Znajdź.