Mój stary to fanatyk lokalizacji. Zdradzam, jak przerabiam AirTagi i polecam lokalizator do portfela

Mam pewną fobię. Boję się, że zgubię moje rzeczy. Wynika to z tego, że często w przeszłości wielokrotnie to już robiłem i aż za dobrze znam uczucie potu na plecach, który towarzyszy mi w nerwowym poszukiwaniom kluczy, portfela lub plecaka tuż przed wyjściem z domu.



Dlatego z zadowoleniem przyjąłem swego czasu informację o wprowadzeniu do oferty Apple'a urządzeń AirTag. Najpierw kupiłem jeden do kluczy do domu, potem drugi do kluczy do auta, a potem… zacząłem kupować je na czteropaki.