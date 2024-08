AirTag może się schować. Ten lokalizator jest cieńszy, tańszy i równie skuteczny

Inteligentny lokalizator w postaci karty Fresh ’n Rebel to prawdziwy kameleon w świecie lokalizatorów, zdolny do wtopienia się w każde otoczenie. Jego wymiary, niemal identyczne z kartą kredytową, pozwalają na bezproblemowe schowanie go w portfelu, a nawet w kieszeni na karty w twojej ulubionej torebce. Dzięki temu nie musisz się martwić o niewygodne wypukłości czy dodatkowe miejsce w bagażu - lokalizator w postaci karty jest tak cienki, że praktycznie nigdzie go nie poczujesz.