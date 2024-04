Zabierz kawiarnię ze sobą. Oto gadżety, dzięki którym kawę wypijesz wszędzie

RS5 GC-CP001K reklamowany jest jako samochodowy ekspres do kawy, bo do zestawu dołączany jest kabel samochodowy, aby móc ładować urządzenie właśnie w pojeździe. Działa na podobnej zasadzie co wyżej opisywany Outin Nano. Również zaparzyć można kawę kapsułkową (chociaż nie jest przystosowany do popularnych, jak Nespresso czy Dolce Gusto; wspiera kapsułki K-Cup) i tę mieloną. Różnice? Na plus na pewno cena, bo zaparzacz kosztuje 369 zł. Na minus czas podgrzewania wody, który wynosi 10 min. Niby w trakcie jazdy czy przerwy na szlaku nie jest to aż tak dużo, ale Outin Nano radzi sobie z tym szybciej. Na dodatek moim zdaniem droższy model wygrywa też designem.