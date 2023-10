Pożegnasz się z ulubioną kawiarnią. Test ekspresu Sage The Barista Express Impress

Nazwa The Barista Express może sugerować, że to urządzenie dla bardziej wtajemniczonych, którzy już wiedzą co nieco o kawie i przede wszystkim są świadomi, czego od niej oczekują. Trochę tak jest, ale też… nie do końca. Na pewno nie jest to ekspres, który zrobi wszystko za was. Wstajecie rano i chcecie mieć cappuccino, które już na was czeka? Nie ten adres. Sage The Barista Express coś od was jednak wymaga.