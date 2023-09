Nowy dom wybudujesz z... fusów kawowych. Przełomowe odkrycie

Naukowcy z Uniwersytetu RMIT w Australii opracowali beton, który jest o 30 proc. mocniejszy od standardowego. To dzięki... kawie. I bynajmniej nie chodzi o to, że badacze odkryli coś nowego po wypiciu tego wspaniałego napoju, lecz o to, że beton będący ich dziełem jest mocniejszy po dosypaniu do niego kawy. A konkretnie mówiąc - fusów kawowych.