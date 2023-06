Ten beton pochłania zanieczyszczenia z powietrza. Chcą robić z niego drogi

To niestabilne cząsteczki posiadające przynajmniej jeden elektron nieposiadający pary, co sprawia, że wchodzą one w reakcje z innymi związkami chemicznymi niezwykle łatwo. Zwłaszcza jeśli chodzi o wiązania z takimi substancjami jak tzw. lotne związke organiczne (LZO), tlenki azotu, tlenki siarki i amoniaku. Gdy dochodzi do reakcji tych związków z reaktywnymi formami tlenu zostają stają się one nieszkodliwe.