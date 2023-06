Premiera Westinghouse to istotny element starań sektora energii jądrowej mających na celu sprostanie wyzwaniom kryzysu klimatycznego z jednej strony i rosnącemu zapotrzebowaniu na energię z drugiej. Linie przesyłowe i system energetyczny w USA osiągnęły szczyt swoich możliwości. Rozwój alternatywnych do wysokoemisyjnych metod, sposobów produkcji prądu z sektora zielonej energii jest niepodważalny. Rosnącym problemem jest jednak zdolność całego systemu do udźwignięcia coraz większej ilości energii elektrycznej jaka do niego trafia.