Wychodzi na ulicę z teleskopem. Za darmo pokazuje ludziom kosmos

Co dalej? Piotr chce kontynuować uliczne obserwacje, ale nie wyklucza, że będzie organizował wspólne wyjazdy poza miasto, gdzie niebo jest ciemniejsze. Do tego jednak potrzebny jest już nieco bardziej zaawansowany sprzęt, który będzie w stanie śledzić wskazany obiekt głębokiego nieba automatycznie. Na razie wystarczy to, co jest, bo satysfakcja z poznawania nowych ludzi i możliwość rozmów na tematy ogromnego wszechświata jak i naszych przyziemnych refleksji to duża siła napędowa. A do teleskopu podchodzą osoby w każdym wieku. Kto wie, być może już na księżyc spojrzał młody człowiek, w którym została zasiana pasja i w przyszłości dokona wielkiego odkrycia astronomicznego? – uśmiecha się z nadzieją Piotr.