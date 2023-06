Stworzyli maszynę, która wywołuje halucynacje. Twierdzą, że to bezpieczne

To zjawisko wciąż niezrozumiałe. Migoczące światło powoduje naprawdę nieoczekiwane i potężne efekty percepcyjne oraz świadome doświadczenia, które są w pewnym sensie niezwiązane z tym, co tam jest. To tylko białe światło, a ludzie widzą kolory i kształty. Ten psychodeliczny efekt może być kluczem do zrozumienia neuronowych podstaw doznań wzrokowych, ponieważ uczestnicy donoszą o doznaniach wzrokowych, mimo że ich oczy są zamknięte

- mówi Seth.