Papież przemówi z kosmosu do ludzi. Pomoże Elon Musk

O ile papież Franciszek chadzający po ulicach Watykanu w kurtce Balenciagi to wymysł ludzkiej wyobraźni i twór sztucznej inteligencji, o tyle kosmiczny plan stolicy apostolskiej to całkiem poważne przedsięwzięcie.



Już dzisiaj, w poniedziałek 12 czerwca o godzinie 23:19 czasu środkowoeuropejskiego rakieta SpaceX wyniesie z bazy Vandenberg w Kalifornii na orbitę pierwszego w historii watykańskiego satelitę. Jak mówił Giorgio Saccoccia, dyrektor Włoskiej Agencji Kosmicznej, która koordynuje przedsięwzięciem, satelita to inicjatywa Watykanu, który chciał mieć rozwiązanie "pozwalające słowom nadziei Ojca Świętego przekroczyć granice Ziemi i dotrzeć z kosmosu do jak największej liczby kobiet i mężczyzn na naszej niespokojnej planecie".