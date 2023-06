Nikt tego nie przewidział. Naukowcy odkryli, co się dzieje z planetą przez recykling

Badacze poddali analizie ścieki pochodzące z jednego z zakładów zajmujących się recyclingiem w Wielkiej Brytanii. Okazało się, że zakład, którego zadaniem jest ograniczanie zanieczyszczenia naszej planety plastikiem, może przyczyniać się do uwalniania do środowiska zawrotnej ilości niemal 3 tysięcy ton mikroplastiku rocznie! To oznacza, że około 13% całego plastiku jaki trafia do zakładu w celu przetworzenia jest uwalniane z powrotem do ekosystemu.