Kosmiczny skarb wart biliardy. NASA potwierdziła, że poleci zbadać wielki skład złota

Złoto od zawsze rozbudza wyobraźnię człowieka. Od niepamiętnych czasów kojarzy się z bogactwem i wielkimi pieniędzmi. Na Ziemi jest to raczej rzadki metal, ale w kosmosie są miejsca, gdzie jest go pod dostatkiem. Najwięcej złota w Układzie Słonecznym znajduje się, co dla wielu może być zaskakujące, na planetoidzie Psyche 16. Jej właściciel stałby się najbogatszym człowiekiem w historii.



Planetoida Psyche 16 jest jedną z większych planetoid z pasa głównego, który rozciąga się pomiędzy Marsem a Jowiszem. Ma ona średnicę około 279 kilometrów i masę około 2,7 x 10^19 kilogramów. Jest to planetoida metaliczna, co oznacza, że składa się głównie z żelaza i niklu, a także zawiera złoto, platynę i inne cenne metale.