A jednak! NASA wysyła sondę do planetoidy wartej biliardy dolarów

16 Psyche to obiekt wyjątkowy. Z jednej strony to tylko planetoida. Z drugiej strony to planetoida bardzo nietypowa. Jej masa to blisko 1 proc. masy całego Pasa Planetoid. Jest to jedna z największych planetoid krążących między orbitami Marsa i Jowisza. Jej średnicę szacuje się na ok. 280 kilometrów w najszerszym miejscu.