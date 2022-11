Falcon Heavy poleciał po raz czwarty. Co za lądowanie!

Falcon Heavy tak naprawdę to rakieta składająca się z trzech zmodyfikowanych pierwszych członów rakiety Falcon 9, połączonych w jedną rakietę tak, aby można było na orbitę wynieść znacznie cięższy ładunek. W trakcie wczorajszego lotu ładunkiem były… No cóż, tego konkretnie nie wiadomo, bowiem tym razem w ramach misji USSF-44 był to tajny ładunek wynoszony bezpośrednio na orbitę geostacjonarną (35 400 km nad powierzchnię Ziemi) na zlecenie Sił Kosmicznych USA.