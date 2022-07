Elon Musk czekał na to rok. Starship stoi już na stanowisku startowym i oczekuje pozwolenia na start

Podczas tej próby firma Elona Muska nie będzie próbowała ocalić ani pierwszego, ani drugiego członu rakiety, a skupi się przede wszystkim na monitorowaniu parametrów lotu. Dane z tego lotu posłużą do przygotowania drugiego Starshipa, który może być gotowy do kolejnej próby już pod koniec sierpnia. SpaceX deklaruje, że przy obecnym tempie produkcji rakiet i silników co miesiąc będzie miał nową rakietę do testów i realizacji kolejnych misji kosmicznych. W takim tempie niewykluczone, że jeszcze w tym roku będziemy świadkami pierwszej próby kontrolowanego lądowania Starshipa oraz Super Heavy na lądzie. Będzie się działo.



