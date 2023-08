Ile razy trzeba użyć torby wielorazowego użytku, by naprawdę pomóc środowisku? Odpowiedź zaskakuje

Oceniając, jaki wpływ ma używanie toreb na środowisko w całym okresie ich użytkowania, trzeba pamiętać o kilku czynnikach. Liczy się materiał, z jakiego torba jest wykonana, jej waga, proces produkcji i sposób utylizacji. Wytrzymała plastikowa torba na zakupy wykonana z tego samego materiału co klasyczna plastikowa torebka jednorazowego użytku ale dwukrotnie cięższa, ma dwukrotnie większy negatywny wpływ na środowisko. Ten wpływ można zniwelować, jeśli użyje się jej wiele razy. Jednocześnie niezwykle ważne jest to, by taka torba po wyrzucenia faktycznie trafiła do recyclingu i nie stała się źródłem zanieczyszczenia.