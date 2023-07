Na rzekach pojawił się statek-odkurzacz. Ma bardzo ważną misję

Do tej pory statki typu Interceptor należące do Ocean Cleanup przeprowadziły zakończone powodzeniem akcje oczyszczania rzek np. w Malezji i Wietnamie, od czasu jego pierwszego uruchomienia w październiku 2019 roku. Flota The Ocean Cleanup jak na razie doprowadziła do zebrania w sumie ponad dwóch milionów kilogramów śmieci, zanim te dotarły z rzek do oceanów. Trzecia generacja systemu oczyszczania wód, do której należy najnowszy Interceptor, będzie zdolna do zbierania aż trzy razy większej ilości plastiku niż wcześniej.