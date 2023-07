Polacy rzucili się na budowanie bloków z drewna. Moduły powstają w laboratoryjnych warunkach

Szwedzi już wcześniej imponowali swoim podejściem do drewna. To właśnie w tym kraju stanął przecież przeszło 80-metrowy drewniany wieżowiec. Teraz to jednak przesadzili – ich pomysł na całą drewnianą dzielnicę jest naprawdę śmiałą inwestycją. A jak na tym tle prezentujemy się my? Wbrew pozorom lata świetlne nas nie dzielą.