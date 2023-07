Budynki będą hodowane. Przełomowe odkrycie sprawia, że dobrze znane organizmy robią dla nas beton

Rozwiązanie proponowane przez naukowców z Uniwersytetu Kolorado w Boulder, tak naprawdę nie jest niczym nowym. Przynajmniej w świecie natury. Ich propozycja polega po prostu na uprzemysłowieniu procesu, w którym od bardzo dawna rafy koralowe i plankton wytwarzają wapień. Mikroalgi kwitnące w oceanach wykorzystują światło słoneczne, morską wodę oraz rozpuszczony dwutlenek węgla do wytwarzania węglanu wapnia, czyli wapienia, który jest jednym z materiałów budulcowych ich ciał i muszli.



Co więcej, potrafią one wytwarzać wapień znacznie szybciej niż rozwijające się rafy koralowe.

Obecnie cement jest wytwarzany przy użyciu wapienia z kamieniołomów. Jest on spalany w piecach w temperaturach przekraczających 2500 st. Celsjusza. Spalanie uwalnia do atmosfery dwutlenek węgla ze skał wapiennych.



Jak mówi wspomniany profesor Srubar: