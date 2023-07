To tutaj powstanie wyjątkowa na skalę światową dzielnica. Będzie cała z drewna

Stockholm Wood City, czyli Sztokholmskie Drewniane Miasto, którego projekt stworzyły dwa skandynawskie studia architektoniczne Henning Larsen z Danii i White Arkitekter ze Szwecji. Ma ono być największym na świecie przedsięwzięciem zakładającym użycie tzw. mass timber, czyli tego, co określa się po polsku jako materiały drewnopochodne.



Angielskie określenie - „mass timber”, nieco lepiej oddaje naturę tego materiału. Nie chodzi tu bowiem o zwykłe drewno, a raczej o elementy wykonane z dużych, litych paneli drewnianych, kolumn lub belek. Najczęściej są one wytwarzane przy użyciu specjalistycznych technologii poza miejscem budowy i mogą służyć do konstruowania ścian nośnych, podłóg i dachów, czyli po prostu całych budynków. Surowiec, jakim jest „mass timber” jest projektowany z myślą o wytrzymywaniu bardzo dużych obciążeń co stawia go pod tym względem w jednym rzędzie z betonem i stalą. Posada on jednak dwie zalety, jakich brak dwóm ostatnim materiałom - jest zacznie bardziej ekologiczny i lżejszy.