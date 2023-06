Naukowcy odkryli nowy porządek matematyczny w naturze. Dzięki roślinie sprzed setek milionów lat

Co więcej, jeśli przyjrzeć się zwykłej szyszce uważnie, można dostrzec spirale ułożone zarówno zgodnie jak i przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Jeśli policzyć liczbę spiral rozchodzących się w obydwu kierunkach niemal w każdym przypadku ich liczba będzie liczbą całkowitą z ciągu Fibonacciego. Można to sprawdzić w przypadku niemal każdej szyszki. W jednym z badań przebadano 6000 różnych szyszek, i okazało się, że spirale Fibonacciego były obecna w aż 97 proc. z nich. Inne badanie wzięło pod uwagę 650 różnych gatunków roślin i okazało się, że spośród 12 000 spiral, 90 proc. przypadków było zgodnych z ciągiem Fibonacciego.