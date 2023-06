Z Europy do Afryki jest tylko 14 km. Dlaczego nikt jeszcze nie zbudował mostu lub tunelu?

Proste pytanie, prosta odpowiedź. Chociaż istnieją poważne przeszkody, znaleźli się architekci, którzy snuli plany zbliżenia do siebie kontynentów. Złośliwie można powiedzieć, że wykorzystali nośny, acz niemożliwy w realizacji projekt, żeby zrobić wokół siebie trochę szumu. W końcu jak inaczej podejść do propozycji, którą przedstawił Eugene Tssui. Jego pomysł to połączenie mostu, wyspy i tunelu. Miało być futurystycznie (wizualizacje kojarzą się z ilustracjami z książek science-fiction czy artykułów z początku XX wieku próbujących przewidzieć, jak może wyglądać przyszłość) i ekologicznie. Na znajdującej się w połowie drogi wyspie wybudowano by farmę wiatrową, która zapewniałaby prąd zarówno mieszkańcom Hiszpanii, jak Maroka.