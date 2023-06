Co mają wspólnego trzęsienia ziemi z promieniowaniem kosmicznym? Szokujące odkrycie

Odkryto bowiem uderzający związek między trzęsieniami ziemi a zmianami natężenia promieniowania kosmicznego, mierzonego na powierzchni Ziemi. Nawet dla osób nieobeznanych z nauką brzmi to dziwnie. Jak bowiem strumienie cząstek wyrzucane przez Słońce mogą wpływać na to, że skorupa ziemska się przesuwa. Co ma piernik do wiatraka?