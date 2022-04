Trzęsienie ziemi w pobliżu Antarktydy. Obudził się podwodny wulkan

Badacze chcieliby sprawdzić, czy w którymś z tych wstrząsów doszło do podwodnej erupcji z Orca Seamount. Aby jednak dowiedzieć się, czy faktycznie wulkan przebił się do wody, trzeba w rejon szczytu wulkanu wysłać łódź podwodną zdolną do tworzenia map dna morskiego, a następnie jej obserwacje porównać z mapami historycznymi. Na to jednak trzeba będzie poczekać.