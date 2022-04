To było MEGA trzęsienie ziemi. Ludzie trzymali się z dala od tego miejsca przez tysiąc lat

Za największe znane trzęsienie ziemi uważa się obecnie wydarzenie z 1960 roku, do którego doszło na południu Chile. Zarejestrowany wtedy wstrząs sejsmiczny o sile 9,5 magnitudo doprowadził do śmierci 1655 osób i pozbawił domu ponad 2 miliony osób. Jak się jednak okazuje, to nie pierwsze takie trzęsienie ziemi w Chile.